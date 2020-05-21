Adana'da çantadan para çaldı 'Acıkmıştım' dedi

ADANA'da bir kadının çantasından bin 300 lira çalan Ali Araz (40), hırsızlık mağduru kadının olayı fark edip şoföre söylemesiyle yakalandı. Kapıların kilitlendiğini anlayan Araz, tekmelerle kapıyı açmaya çalışsa da olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Hırsızlığın sebebi olarak acıktığını söyleyen Araz, tutuklandı.

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Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Ali Araz, alışverişten evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Sebeha T.’nin (37), çantasına para koyduğunu gördü.

Kapıyı tekmeleyip kaçmaya çalıştı

Sebeha T., bir süre sonra gelen yolcu otobüsüne binip, elindeki poşetler ile ön koltuğa ilerledi. Araz da takip ettiği kadının çantasının fermuarını el çabukluğuyla açıp, bin 300 lirayı aldı. Ardından otobüsün arka kısmına ilerledi. Araz’ın çantasına dokunduğunu fark eden Sebeha T., paranın alındığını görünce, durumu otobüs şoförüne söyledi. Şoför, otobüsün kapılarını kilitledi. Yakalanacağını anlayan Ali Araz ise otobüsün arka kapısını tekmeleyerek açmak istedi. Ancak şoför ve yolcular tarafından yakalandı.

Parayı kemerle pantolon arasına sıkıştırmış

Ali Araz, otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Araz’ın, kemeriyle pantolonunun arasına sıkıştırdığı para, sahibine teslim edildi.

"Cezaevinden izinli çıktım, acıkmıştım.."

Yankesicilik ve hırsızlık gibi 13 ayrı suçtan kaydığı olduğu öğrenilen Araz’ın sorgusunda, “Bir süre önce cezaevinden izinli çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Ali Araz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.