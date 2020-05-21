HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Adana'da çantadan para çaldı 'Acıkmıştım' dedi

ADANA'da bir kadının çantasından bin 300 lira çalan Ali Araz (40), hırsızlık mağduru kadının olayı fark edip şoföre söylemesiyle yakalandı. Kapıların kilitlendiğini anlayan Araz, tekmelerle kapıyı açmaya çalışsa da olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Hırsızlığın sebebi olarak acıktığını söyleyen Araz, tutuklandı.

Abone ol

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Ali Araz, alışverişten evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Sebeha T.’nin (37), çantasına para koyduğunu gördü.

Kapıyı tekmeleyip kaçmaya çalıştı

Sebeha T., bir süre sonra gelen yolcu otobüsüne binip, elindeki poşetler ile ön koltuğa ilerledi. Araz da takip ettiği kadının çantasının fermuarını el çabukluğuyla açıp, bin 300 lirayı aldı. Ardından otobüsün arka kısmına ilerledi. Araz’ın çantasına dokunduğunu fark eden Sebeha T., paranın alındığını görünce, durumu otobüs şoförüne söyledi. Şoför, otobüsün kapılarını kilitledi. Yakalanacağını anlayan Ali Araz ise otobüsün arka kapısını tekmeleyerek açmak istedi. Ancak şoför ve yolcular tarafından yakalandı.

Parayı kemerle pantolon arasına sıkıştırmış

Ali Araz, otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Araz’ın, kemeriyle pantolonunun arasına sıkıştırdığı para, sahibine teslim edildi.

"Cezaevinden izinli çıktım, acıkmıştım.."

Yankesicilik ve hırsızlık gibi 13 ayrı suçtan kaydığı olduğu öğrenilen Araz’ın sorgusunda, “Bir süre önce cezaevinden izinli çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanım” dediği öğrenildi. 

Ali Araz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü için seyahat izni! HES kodu kullanıma açıldı HES kodu nedir HES kodu nasıl alınır?
Yerli otomobilin Gemlik'te yapılacak fabrikası için ilk kazma vuruldu
Ali Babacan'dan Bahçeli ve MHP'yi çıldırtacak sözler! Bahçeli'nin memlekete ne faydası var?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk uyardı: Sessiz taşıyıcılar aramızda
Ankara'nın sabrı taştı Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'nin yumruğu inmek üzere
Güne 6,78 seviyelerinde başlayan dolarda gözler Merkez Bankası'nda
ÖNCEKİ HABERLER
Hannover Ali Yavuz Kol'u istedi Fatih Terim izin vermedi
Bingöl'de hayvan otlatırken engerek soktu panzehirle yaşama tutundu
AK Parti'den kadınlara özel yarışma! Erdoğan ödül verecek
Gaziantep'te 12 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
N'golo Kante salgın endişesiyle antrenmana katılmadı
Edis'in yarı çıplak yatak pozu verdiği isim şarkıcı Aybüke Arbele çıktı!
Yorumlar