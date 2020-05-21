Hannover Ali Yavuz Kol'u istedi Fatih Terim izin vermedi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, tecrübe kazanması için Tarsus’a kiralanan Ali Yavuz Kol’a Hannover talip oldu ama deneyimli hoca veto etti.

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Yeni tip kronavirüs pandemisi sebebiyle kulüplerin transfere bakışı değişmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu bağlamda gençlere yönelmişti. İşte o altyapı meyvelerinden birisi olan ve tecrübe kazanması adına Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan Ali Yavuz Kol’da sıcak gelişmeler yaşandı.

Almanlar, Galatasaray’ın kapısını çaldı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 19 yaşındaki Ali Yavuz Kol'u Alman ekibi Hannover yakın takibe aldı. Bir süredir Ali Yavuz’u canlı izleten Hannover, golcü ismi almak için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Satış, Fatih Terim’e takıldı.

Satılık değil

Sarı-kırmızılı yönetim, Terim’in raporu doğrultusunda Ali Yavuz’u şu an satmayı düşünmediklerini Alman ekibine net bir şekilde iletti. Yönetim, önümüzdeki sezon sonu mukavelesi bitecek oyuncu ile sözleşme uzatma kararı da aldı.

Terim, A takıma hazırlayacak

Terim’in koronavirüs etkisini en az hasarla atlatabilmek ve Türk futboluna yeni bir oyuncu daha kazandırmak adına Ali Yavuz’u A Takım’a hazırlayacağı öğrenildi. Kol, santrfor özelliğinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.