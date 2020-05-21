Bakan Kurum'dan Millet Bahçeleri açıklaması

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçelerinin planlanmasından, tasarım ve uygulamasına kadar tüm aşamalarını, 'Millet Bahçeleri Rehberi'nde topladıklarını ve yerel yönetimlerin hizmetine sunduklarını açıkladı.

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Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her şehirde yapımını başlattıkları Millet Bahçelerinin planlanmasından, tasarım ve uygulamasına kadar tüm aşamalarını, 'Millet Bahçeleri Rehberi'nde topladıklarını bildirdi. Bakan Kurum, rehberi yerel yönetimlerin hizmetine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, sosyal ve spor alanlarıyla yeşilin her tonuna ev sahipliği yapacak Millet Bahçelerimizin, belli ilke ve standartlar doğrultusunda tasarlanması ve doğru planlanması, şehirlerimizin kimliği açısından son derece önemli. Üniversitelerden akademisyenlerimiz ve alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığımız rehberimizde, Millet Bahçelerinin temel özelliklerini, planlama, projelendirme ve uygulamaya ilişkin tasarım kriterlerini ve bahçe içerisinde yer alacak bütün fonksiyonları detaylandırdık. Pandemi sürecini atlattıktan sonra Millet Bahçelerimizin açılışlarını, Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hep birlikte gerçekleştireceğiz. Genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız, Millet Bahçelerimizde tabiatla buluşacak, keyifli, mutlu ve huzurlu vakit geçirecek."