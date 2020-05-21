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Arsenal Mesut Özil'in yerini Orkun Kökçü ile doldurmak istiyor

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Arsenal'da performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil'in ardından rota, bir başka Türk Orkun Kökçü'ye döndü. 19 yaşındaki genç yıldız için Arsenal'ın 27 milyon Pound harcayacağı yazıldı.

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İspanyol menajer Arteta’nın ısrarcı olduğu 19 yaşındaki 10 numara için Arsenal, küçük çaplı bir serveti gözden çıkaracak.

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için Arsenal 27 milyon pound harcayacak. Hollanda’nın alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Türkiye U21 takımına geçiş yapan 2000 doğumlu oyuncu, 2018’den bu yana Feyenoord A takım formasını giyiyor.

47 maç 7 gol

Feyenoord’da şu ana kadar 47 karşılaşmada oynayan Orkun Kökçü, 7 gol, 10 asistlik performans gösterdi. Geleceğin yıldız adayları arasında yer alan genç yeteneği kaçırmak istemeyen Arsenal’in bu transferi yaz aylarında sonlandıracağı belirtildi.

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