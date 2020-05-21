HABER /  POLİTİKA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

AK Partili Ömer Çelik'ten İzmir'deki camilere saldırıya tepki

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınmasına sert tepki gösterdi.

Abone ol

İzmir'de camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınması tepki çekti.  Müftülük tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz kişilerin merkezi ezan sistemine sızarak frekansları değiştirmiş olabileceği ihtimalinde duruluyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, camilerin merkezi ses sisteminden müzik yayını yapılmasına ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

"Şiddetle kınıyoruz"

Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
65 yaş üstü için seyahat izni! HES kodu kullanıma açıldı HES kodu nedir HES kodu nasıl alınır?
Yerli otomobilin Gemlik'te yapılacak fabrikası için ilk kazma vuruldu
Ali Babacan'dan Bahçeli ve MHP'yi çıldırtacak sözler! Bahçeli'nin memlekete ne faydası var?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk uyardı: Sessiz taşıyıcılar aramızda
Ankara'nın sabrı taştı Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'nin yumruğu inmek üzere
Güne 6,78 seviyelerinde başlayan dolarda gözler Merkez Bankası'nda
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da devrilen minibüste acı bilanço: 1 ölü 2 yaralı
Kırşehir'de 800 sabah namazında Yasin-i Şerif okuma geleneği Kovid-19'a rağmen yaşatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü
Bakan Soylu 27 kez soruşturma izni vermişti! İmamoğlu'ndan suç duyurusu
Adana'da çantadan para çaldı 'Acıkmıştım' dedi
Tekirdağ'da duvar inşaatında 2 işçi toprak altında kaldı
Yorumlar