AK Partili Ömer Çelik'ten İzmir'deki camilere saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınmasına sert tepki gösterdi.

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İzmir'de camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalınması tepki çekti. Müftülük tarafından olayla ilgili soruşturma başlatırken kimliği belirsiz kişilerin merkezi ezan sistemine sızarak frekansları değiştirmiş olabileceği ihtimalinde duruluyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, camilerin merkezi ses sisteminden müzik yayını yapılmasına ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı.

"Şiddetle kınıyoruz"

Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak, bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.