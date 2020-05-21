Karamollaoğlu'ndan olay sözler: Seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın

Olası bir erken seçimle ilgili açıklamalar yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ben diyorum ki, seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın." diye konuştu.

Abone ol

İttifak tartışmalarından Fatih Erbakan’a, erken seçim iddialarından HDP ile ilgili gerilime kadar birçok konuda konuşan SP lideri Karamollaoğlu'nun, olası bir seçime ilişkin açıklamaları ise gündeme oturdu.

Sözcü TV yayınında Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, "Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler” ifadelerini kullandı.

"Müsait olan ortamlarda yapılıyor"

Saadet Partisi adaylarının çekilmeleri için tehdit edildiğini ve sandıklara müdahale edildiğini öne süren Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Bunlar özellikle müdahaleye müsait olan ortamlarda yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da ama buna rağmen de halk belli bir ölçüde direniyor. Siz bu müdahaleyi İstanbul’da, Ankara’da kolay kolay yapamazsınız.