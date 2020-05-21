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Hakurk'ta tespit edilen EYP imha edildi

Demirören Haber Ajansı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilen ve amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının (EYP) tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ), Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP'yi tespit ederek imha etti" denildi.

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