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Pentagon'un raporu sızdırıldı: Koronavirüs için korkutan hazırlık

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 2021'in ortalarına kadar bulunamayacağı ve salgının tekrar edebileceğini hesap ederek hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

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Pentagon'dan sızdırılan bir genelgeye göre, bakanlıkta Kovid-19 aşısının en erken 2021 yazında kullanılabileceği varsayılıyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in adını taşıyan ancak henüz imzalanmamış genelgede, "Önümüzde Kovid-19'un tekrarlanma ihtimalinin oldukça ciddi olduğu uzun bir süreç var. Bu yüzden, şimdi faaliyetlerimizi artırarak ve Kovid-19'un bu yıl tekrar ortaya çıkmasına karşı gerekli tüm hazırlıkları yaparak ordunun kritik misyonlarına yeniden odaklanmamız gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Genelgede, askeri eğitim, tatbikat ve operasyonların küresel salgın şartlarına uyarlanarak başlatılcağı belirtilirken aşının ise 2021 yazına kadar bulunmayacağı hesap edilerek hazırlık yapılması talimatı verildi.

Genelge henüz resmi olarak duyurulmadı ve Pentagon konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Genelgedeki öngörülerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına ilişkin tahminleriyle çelişmesi dikkati çekti.

Trump, aşının yıl sonuna kadar bulunacağını ve kullanıma alınacağını söylemişti.

Aynı zamanda, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, her şey yolunda giderse ocakta aşıyı bulmuş olabileceklerini dile getirmişti

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