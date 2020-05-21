Barcelona Lautaro Martinez'de ısrarcı

Lionel Messi'nin de alınmasının takıma yararlı olacağını söylediği, Inter forması giyen Lautaro Martinez için Barcelona'nın 7 oyuncuyu takasta kullanabileceği yazıldı. O 7 isim arasında Arturo Vidal, Ivan Rakitic gibi isimler yer alıyor.

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Sport gazetesinin haberine göre; Barcelona, Luis Suarez'in uzun süreli alternatifi olarak düşündüğü Martinez için ısrarlı. Barça, bunun için 7 oyuncuyu gözden çıkardı. Oyuncu maaşlarının yüksek olduğu Barcelon'da, corona virüs nedeniyle transfere az bir ücret ödenecek.

Arturo Vidal önerisi

Martinez gibi kilit transferler için de bazı isimler ya Inter ile takasta kullanılacak ya da satışa konulacak. Inter'in uzun süredir gündemindeki Arturo Vidal, İtalyan ekibine önerilecek. 2021'de sona erecek ve bedelsiz ayrılması gündeme gelen bir başka deneyimli orta saha oyuncusu Ivan Rakitic de takas için önerilebilecek.

Umtiti de gözden çıkarılanlar arasında

Gözden çıkarılan diğer isimler ise Carles Alena ve Rafinha. Real Betis ve Celta Vigo'da kiralık oynayan oyunculara Samuel Umtiti'nin de eklendiği belirtildi. Arsenal ve Manchester United'ın listesinde olan Umtiti'nin sık sık sakatlanmasının ise İngiliz ekiplerini endişelendirdiği kaydedildi. Bu arada Umtiti'nin bonservis ücretinin de yaklaşık 30 milyon Euro olduğuna dikkat çekildi.

Defans oyuncuları Junior Firpo ile Nelson Semedo da Inter'e önerilecek. Bu iki isim, gündemde olan bir başka oyuncu Juventus'lu Miralem Pjanic'in transferi için de teklif dosyasına eklenebilir. Camp Nou'da çok az oyuncu ekonomik nedenlerden dolayı takasta kullanılmayabilir. Antoine Griezmann, Ousmane Demlele, Arthur Melo ve Philippe Coutinho iyi teklifler gelirse satılabilir.