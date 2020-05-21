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Fenerbahçe Thy Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluğun yıl dönümünü Kutladı

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Fenerbahçe, erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'ndeki 2016-2017 sezonu şampiyonluğunun 3'üncü yıl dönümünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Fenerbahçe, erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluğunun 3. yıl dönümünü kutladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Takım sporları arasında ülkemize getirilmiş en büyük kupanın yıl dönümü kutlu olsun! Bu onuru bize ve ülkemize yaşatan hocamız ve Avrupa Ligi şampiyonluğu posterimizde yer alan tüm sporcularımızı bir kez daha teker teker gururla hatırlıyor ve kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 80-64 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

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