Gaziantep'te hırsızlık için girdiği evin terasından düşüp öldü

GAZİANTEP'te, hırsızlık yapmak için girdiği evin terasında beline bağladığı ipin kopması ile beton zemine düşen Mehmet A., yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay, dün akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi.

İple aşağı inmeye çalışıyordu

İddiaya göre hırsızlık için girdiği 3 katlı bir evin terasından beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan Mehmet A., ipin kopmasıyla beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Mehmet A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.