HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Facebook’a alışveriş dopingi! Yüzde 6.5 değer kazandı

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Facebook’un çevrimiçi alışveriş özelliğini Facebook ve Instagram’da devreye almasının ardından hisse değerleri rekor kırdı.

Abone ol

Facebook dünya online alışveriş platformlarına rakip olacak yeni özelliğini görücüye çıkarmıştı

Facebook ve sosyal medya devinin bünyesinde bulunan Instagram'da kullanılacak özelliğin hizmete girmesi sonrası hisse değerleri rekor kırdı. 

CNBC’de yer alan habere göre 230 doları geçen hisselerde yüzde 6.5’luk bir artış gözlemlendi. 

Facebook söz konusu özellik sayesinde kullanıcıların sosyal medya platformları üzerinden ürün satmalarını mümkün hale getirdi. 

Önümüzdeki dönemde WhatsApp, Messenger ve Instagram Direct üzerinden de sohbet içinden alışveriş yapabilecek. 

Facebook sosyal ağları ve mesajlaşma uygulamaları ile kurduğu ekosistem ile en güçlü ve en çok aktif kullanıcı olan teknoloji şirketi konumunda. 

Her ay milyarlarca insan bu uygulamaları aktif bir şekilde kullanıyor. Kurdukları ekosistemle birlikte kullanıcıların aynı yerden, gezi, arama araştırma, alışveriş, blog yazma, paylaşma, mesajlaşma ve daha birçok özelliği tek yerden sunuyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ne zaman kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük
65 yaş ve üzeri 30 bin kişinin seyahat belgesi başvurusuna onay
Bakan Karaismailoğlu Konya-Karaman hızlı tren hattının yıl sonu açılacağını açıkladı
Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınmayacak! Yerine hangi namaz kılınmalı?
Karamollaoğlu'ndan olay sözler: Seçimlere müdahale edecekler nasıl anlarsanız anlayın
ÖNCEKİ HABERLER
Alibaba’dan yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım
TikTok'un ana şirketi 100 milyar dolar değere ulaştı
Ümraniye ve Sancaktepe'deki PTT önlerinde metrelerce kuyruk 
Kovid-19 nedeniyle limana çekilen Roosevelt uçak gemisi denize açıldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 249'a yükseldi
Bu sene ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karneler dağıtılacak mı?
Yorumlar