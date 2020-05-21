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Alibaba’dan yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım

Alibaba, akıllı hoparlörü için yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

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Çin merkezli online alışveriş devi Alibaba Tmall Genie akıllı hoparlörünü daha donanımlı hale getirmek için yapay zekaya 1.4 milyar dolar (9.5 milyar TL) yatırım yapma kararı aldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, şirket bu parayı Tmall Genie'ye daha fazla içerik eklemek ve özel teknolojiler geliştirmek için harcayacak. 

Akıllı hoparlör pazarında Xiaomi ve Baidu ile rekabet içerisinde olan Alibaba söz konusu hoparlörün ilk versiyonunu 2017 yılında piyasaya sürmüştü.

İngiltere'de faaliyet gösteren teknoloji analizi kuruluşu Canalys'in raporuna göre, Alibaba 2019’da 16.8 milyon akıllı hoparlör sevkiyatı gerçekleştirdi. 

Alibaba’nın bu alandaki en büyük rakiplerinden birisi olan bir başka Çin merkezli şirket olan Baidu ise  aynı dönemde 17.3 milyon adetle Alibaba’yı geride bıraktı.

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