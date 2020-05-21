TikTok'un ana şirketi 100 milyar dolar değere ulaştı

Sosyal medya platformu Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

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Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un bünyesinde bulunduran ByteDance, büyümesini sürdürüyor.



Bloomberg'in aboneleri ile paylaştığı yeni raporuna göre TikTok'un sahibi ByteDance'in piyasa değeri 100 milyar doların üzerine çıktı.



Aynı rapora göre ByteDance 75 milyar dolar seviyelerinde olan piyasa değerini, son iki yılda yüzde 33 artırarak 100 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı.



Sensor Tower 2019 raporuna göre TikTok 2019'un en çok indirilen 5 uygulamadan birisi olmuştu. Listeye 2018 yılında 4. sıradan giriş yapan Çin merkezli ByteDance firmasının uygulaması TikTok 2019'da iki basamak yükselmişti.



2019'da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama olmuştu.