Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açılıyor! Erdoğan inceleme yaptı

725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip. Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.