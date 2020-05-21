Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açılıyor! Erdoğan inceleme yaptı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasite hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve son durumla ilgili bilgi aldı...
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasite hizmete giriyor. 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 ameliyat yapılabilecek. Hastane toplam 107 branşta hizmet verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmete açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınan hastanenin tüm etapları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından hizmete açılacak. Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.
725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip. Çocuk ve erişkinler için toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede, en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanım ile ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.
Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans yöntemiyle katılacağı törenin ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.