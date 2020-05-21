HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Karaman'da cezaevi firarisi yakalandı

KARAMAN’da jandarmaya geçici kimlik belgesi gösterip Suriyeli olduğunu öne süren kişinin cezaevi firarisi Samet Ö. (32) olduğu belirlendi. '1001 surat' lakabıyla tanınan Samet Ö. hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası ile 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

Abone ol

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, dün akşam Karaman- Konya karayolunda yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Sahte izin belgesi gösterdi

Sürücü, Suriye uyruklu olduğu belirtip, geçici kimlik belgesi gösterdi. Şüphelenen jandarma, yaptığı incelemeyle geçici kimlik belgesinin sahte olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücünün, parmak izi incelemesiyle Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden Samet Ö. olduğu anlaşıldı.

Hakkında 7 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Samet Ö.'nin sürekli imaj değiştirdiği için çevresinde '1001 surat' lakabıyla tanındığı, 'kasten adam öldürme' ve 'göçmek kaçakçılığı' gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Samet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi yüzde 8.25 seviyesine çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Şehir hastanesinin açılışında müjdeyi verdi
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına Tunç Soyer'den çok sert tepki
Ne zaman kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yamanel açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük
Bakan Karaismailoğlu Konya-Karaman hızlı tren hattının yıl sonu açılacağını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkiye'nin Libya'daki askeri müdahalesi sahadaki durumu değiştirdi
Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır
Ziraat Bankası’ndan ikinci el araç alış-satışta 'Güvenli Ödeme Sistemi'
Ruslardan Miha Zajc için ucuz teklif
Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in yerine Mirko Mariç
Sevgiliyi dudaktan öpmek bozar mı Diyanet son noktayı koydu
Yorumlar