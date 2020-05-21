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Fenerbahçe'de Vedat Muriç’in yerine Mirko Mariç

Fenerbahçe, Vedat Muriç’in satılması hâlinde 25 yaşındaki Hırvat Mirko Maric’i transfer edecek.

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Transferin gözdesi Vedat Muriç için İngiliz ve İtalyanlar yarışırken Lazio gaza bastı. İtalyan medyası, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin Muriç’in menajeriyle görüşmelere başladığını yazdı.

Bu arada Fenerbahçe’nin Kosovalı golcü için talebini 25 milyon avroya çıkardığı vurgulandı.

Vedat'ın yerine Mirko Maric
Sarı-lacivertlilerin Muriç’in satılması hâlinde 25 yaşındaki Hırvat Mirko Maric’i almaya hazırlandığı öğrenildi.

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