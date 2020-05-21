Emre Belözoğlu'nun ilk hedefi İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe’de futbolun yeni patronu Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir’in Başkanı Gümüşdağ’dan randevu aldı.

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Ersun Yanal'la yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'de futbolun yeni patronu olan Emre Belözoğlu transfer listesinin en başına İrfan Can Kahveci'yi yazdı.

Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşı olan ve çok beğendiği İrfan Can transferini konuşmak için Medipol Başakşehir kulübü başkanı Gümüşdağ'dan randevu aldığı öğrenildi.

Vedat'ın parasıyla transfer edilecek

İrfan Can'ın transferini öncelikli olarak Başkan Ali Koç ile konuşan Emre Belözoğlu, başta Vedat Muriç olmak üzere futbolcu satışından gelecek paranın bir kısmını İrfan Can'ın bonservisine tahsis edecek.

Piyasa değeri 7 milyon Euro

24 yaşında olan İrfan Can'ın 2024 yılına kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan İrfan Can için Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile sıkı bir pazarlığı girişecek.

Fener'e sıcak bakıyor

Emre Belözoğlu bu pazarlık sürecinde Başkan Göksel Gümüşdağ ile olan dostluğunu ve İrfan Can Kahveci'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmasını ciddi bir koz olarak kullanacak.