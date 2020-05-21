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Bakan Albayrak'tan koronavirüsün ekonomideki etkisine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünya ekonomisi üzerindeki etkisini hissettiren koronavirüs salgınına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Koronavirüs salgını hem sağlık hem ekonomiyi vurmaya devam ederken Türkiye'de salgın sonrası ekonomik duruma ilişkin Bakan Albayrak'tan "Etkisi daha az olacak" açıklaması geldi.

Özellikle iki konu üzerinde duran Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: 

- Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi.

- Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz.



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