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İstanbul'da fuhuş yapmak için gittikleri evde silahlı kavgaya tutuştular

ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

İSTANBUL'da, eğlenmek için iki kadınla ayrı ayrı anlaşan husumetli 3 kişi, kiralık dairede karşılaşınca silahlı kavga çıktı. Ayağından vurulan bir kişi, 6 metre yükseklikteki ikinci kattan atladı ve ayağını kırdı. Bu kişiyi sokak ortasında döven saldırganlar daha sonra yaralıyı da yanlarına kaçtı.

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İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs önlemleri ve uyarılarına rağmen filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Tophane Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Paşa Aralığı Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, eğlenmek için iki kadınla ayrı ayrı anlaşan husumetli 3 kişi, kiralık dairede karşılaşınca silahlı kavga çıktı. Ayağından vurulan bir kişi, 6 metre yükseklikteki ikinci kattan atladı ve ayağını kırdı. Bu kişiyi sokak ortasında döven saldırganlar daha sonra yaralıyı da yanlarına kaçtı.

Önceden tanıdıkları kadınla eğlence için anlaştılar

İddiaya göre, göre, ismi henüz öğrenilemeyen iki arkadaş, daha önceden tanıdıkları bir kadınla gece eğlenmek için anlaştı. Bir binanın 2'nci katında kiraladıkları dairede anlaştıkları kadın ve arkadaşıyla buluşan kişiler, eğlence amaçlı hazırlık yaparken, eve ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek daha geldi. 

İki kadın birbirinden ayrı anlaşma yapınca... 

Diğer kadının, arkadaşından habersizce anlaşarak eve davet ettiği kişinin, evdeki iki erkekle husumetli olduğunun ortaya çıkması üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında, sonradan eve gelen kişi tabancayla sol ayağından vuruldu.

Vurulunca pencereden atladı ama sokakta da dayak yedi

Can havliyle pencereye koşan yaralı, kendini aşağı attı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde yatarken, aşağı inen saldırganlar tarafından sokak ortasında dövüldü. Silah sesini duyarak dışarı çıkan mahallelinin müdahale etmesi üzerine, iki saldırgan yaralıyı da yanlarına alarak bir otomobille kaçtı.

İki kadın gözaltına alındı

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daire içinde ve sokakta inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ismi henüz öğrenilemeyen iki kadın, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kadınlar, polis aracına bindirilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek, parmaklarıyla işaret yaptı. 

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