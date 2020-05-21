65 yaş ve üzeri 30 bin kişinin seyahat belgesi başvurusuna onay

İçişleri Bakanlığı, "Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı" açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.

Koronovirüs kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, seyahat izni almak için kaymakamlıklara akın etti.

30 bine yakın başvuru

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527’dir. Refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı 62 bin 949’dur."