Meteoroloji uyarı verdi dün bastırmıştı bayramda da fırtına yağmur var

Bayramda hava soğuk ve yağmurlu

Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca yağışların yurdun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Serin ve yağışlı havayla birlikte hava sıcaklığı da bayram dahil olmak üzere mevsim normallerinin altında seyredecek.