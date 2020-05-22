Survivor Ersin Korkut ölen köpeği Mes'in yerine yenisi buldu

İşte Ersin Korkut'un o paylaşımı:

"Başta Acun abi ve Acun Medya çalışanlarına teşekkür ederim. Ben üzülmeyeyim diye oğlum Mes’in ölümünü yarışmada kaldığım süre boyunca benden saklamışlar. Elbette duyunca çok üzüldüm. Ama Mes çok güzel bir 12 sene yaşadı. Yaşlıydı ve ömrü maalesef bu kadarmış.''