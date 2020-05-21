Alparslan Kuytul bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına sert çıktı: İslam'a ihanettir
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının "İslam'a ve Müslümanlara ihanet" olduğunu savundu.Abone ol
Alparslan Kuytul, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını çok sert sözlerle eleştirdi.
"Bayramlaşacağım"
Alparslan Kuytul, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.
"İslam'a ve Müslümanlara ihanettir"
Kuytul, bir sonraki paylaşımda ise "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir." diye yazdı.
Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir! pic.twitter.com/iOX7umpGQF— Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 21, 2020
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