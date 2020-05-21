HABER /  POLİTİKA
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Alparslan Kuytul bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına sert çıktı: İslam'a ihanettir

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının "İslam'a ve Müslümanlara ihanet" olduğunu savundu.

Abone ol

Alparslan Kuytul, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını çok sert sözlerle eleştirdi.

"Bayramlaşacağım"

Alparslan Kuytul, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

"İslam'a ve Müslümanlara ihanettir"

Kuytul, bir sonraki paylaşımda ise  "Bayramda sokağa çıkma yasağı ilan etmek, İslam'a ve Müslümanlara ihanettir." diye yazdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bugün bastırdı bayramda da sürecek! Meteoroloji İzmir ve 4 ile dolu uyarısı verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan koronavirüsün ekonomideki etkisine ilişkin açıklama
Belediye Başkanı alem yaparken basılınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Darbeci Hafter'in saldırı tehdidine Kalın'dan yanıt: En sert şekilde karşılık vereceğiz
Darbeci Hafter'e Türkiye'den sert yanıt: Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi yüzde 8.25 seviyesine çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Şehir hastanesinin açılışında müjdeyi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan Bayramı hava durumu nasıl? Ankara - İzmir - İstanbul yağışlı
ABD'den Tayvan'a 'Çin'i kızdıracak' silah satışı
Kırklareli’de hasta taklidi yapıp kiralık ambulansla yazlığa giden şahıslara ceza
Uşak'ta 64 yaşındaki emekli öğretmen koronavirüsten hayatını kaybetti
Ankara Valiliği'nden hava durumuna ilişkin 'sarı alarm' uyarısı
Lisede sınıf geçme şartları 2020 MEB sınıfta kalma var mı?
Yorumlar 14 yorum