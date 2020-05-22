Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yarım milyon tıklanan karesi

Oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile beraber gönüllü ev karantinasında olan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarını peş peşe yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün oğlu Karan ile beraber maviler içinde bir kombin ile takipçilerinin karşısına çıkan Evcen, bu kez haki tonlarında bir kombin tercih etti.