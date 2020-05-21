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Kayseri'de freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı

KAYSERİ'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine ardından 6 araç ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Yaşanan korkunç kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Kayseri ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Kadir Çolak (47) yönetimindeki boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Anne ve kıza da çarptı

Kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarpan kamyon, en son bahçe duvarına çarparak durdu.

Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon şoförü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"Anne ve kızı kamyonun altında kaldı"

Görgü tanığı Ali Bayram, "Kamyon korna çalarak yoldan geliyordu. Önce komşunun dükkanına çarptı. Daha sonra bizim olduğumuz yere yöneldi. Anne ve kızı kamyonun altında kaldı. Son olarak duvara çarparak durdu" dedi.

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