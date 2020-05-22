Seyfi Dursunoğlu şimdi ne yapıyor? Huysuz Virjin'in son hali

En son bir tuvalet kağıdının reklam filmi için kameralar karşısına geçen kanto geleneğinin önde gelen isimlerinden Huysuz Virjin, artık kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında görünmeyen Seyfi Dursunoğlu'nun son hali ise herkes tarafından merak edilir bir hal aldı.