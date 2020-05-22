Merve Özbey takipçisinin mesajını ifşa etti yorumla çıldırdı

"Kötüsünüz gerçekten hem de çok kötü": Takipçisinin yorumuna sinirlenen Merve Özbey, sosyal medya hesabından oldukça sert bir yanıt verdi: "Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı altüst ediyor."