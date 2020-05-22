Merve Özbey takipçisinin mesajını ifşa etti yorumla çıldırdı
Larissa Gacemer'den sonra şarkıcı Merve Özbey'e de sorulan bebek sorusu gündeme oturdu. Özbey, sosyal medyadan takipçisini ifşa ederken, yorumuna da isyan etti.
Basketbolcu Burak Gacemer'in eşi Larissa Gacemer kendisine yapılan, 'Neden çocuğun yok?', 'Çocuk yapsanıza' yorumlarına sosyal medya hesabından isyan ederek sert çıktı. 'Benim doğuştan bir sorunum var, çocuğum olmuyor. Burak da beni böyle kabul etti' diyen Larissa'ya sanat camiasından destek yağdı.
Olayın üzerinden çok zaman geçmemişken, benzer bir durum da ünlü popçu Merve Özbey'in başına geldi. Şubat ayında Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçisi, "Çocuk yapın da görelim, herkes yapıyor sen daha yapmadın" sorusunu sordu.
"Kötüsünüz gerçekten hem de çok kötü": Takipçisinin yorumuna sinirlenen Merve Özbey, sosyal medya hesabından oldukça sert bir yanıt verdi: "Bir bitmediniz ki... Kötüsünüz gerçekten! Hem de çok kötü! Ekran önündeyiz, oyuncuyuz, şarkıcıyız, kadınız diye size böyle konuşma hakkını kim veriyor? Kim! Gerçekten çok sıkıldım. Sizin gibiler bu dünyayı altüst ediyor."
Merve Özbey Kimdir?
Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 İstanbul doğumlu Türk şarkıcıdır. Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği “Duman” ve “Helal Ettim” şarkılarıyla Türkiye’de ün kazandı.