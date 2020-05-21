Dün gerçekleştirilen futbolun zirveside yabancı futbolcu sayısı 8'e düşsün önerisi geldi ancak Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bu fikre sıcak bakmadı.

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Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, Süper Lig'in geleceği konusunda hemfikir. Liglerin başlaması için 12 Haziran tarihinde karar kılınırken, Riva’daki zirvede yabancı futbolcu sayısı da gündeme geldi. Toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu.

''Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım''

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, 17 kulüp Futbol Federasyonu'ndan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi. Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapmazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.

Galatasaray 8 yabancıya karşı çıktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek" yorumunu yaptı.

"Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun''

Albayrak'ın kalan 8 haftanın İstanbul'da yapılması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, "Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun'da yeteri kadar tesis var" dedi.

Ali Koç'tan kupa takvimi çıkışı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kupa takviminin değişmemesi gerektiğini vurguladı.