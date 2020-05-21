Erbakan '15 yaşındaki kız cinsel olgunluğa erişmiştir' dedi kıyamet koptu! Avrupa'da yaş sınırı ne?

Fatih Erbakan'ın "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" sözleri kıyameti kopardı. Peki Avrupa ülkelerinde cinsel rüşt yaşı kaç? Hangi ülke kaç yaşında cinsel ilişkiye izin veriyor?

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Küçük yaştaki kızlarla evlilik tartışmaları sürerken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" sözleri tartışılıyor. Peki Avrupa'da Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç? Hangi ülke kaç yaşında cinsel ilişkiye izin veriyor?

14 yaşında iken 50 yaşlarındaki bir erkekle birlikte oldum

Fransa, "elli yaşlarındaki bir yetişkinle 14 yaşındayken isteyerek cinsel ilişkiye girdim" diyen yazar Vanessa Springora'nın yeni kitabı nedeniyle cinsel rüşt yaşını yeniden tartışıyor. Büyük bir polemik yaratan bu konu ülkede cinsel ilişkide rıza yaş sınırı ve pedofili sorununu yeniden tartışmaya açtı.

Fransa'da cinsel ilişki için rüşt sınırı 14...

Fransa'da cinsel ilişkide rüşt yaşı 14...Fransa, 2018'de cinsel ilişkide rıza yaş sınırını 15'e çekme fikrini anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek rafa kaldırmıştı. Avrupa’da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arz ediyor. Avusturya, Almanya, ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkeler cinsel rüşt yaşının en düşük olduğu yerler.

Cinsel rüşt sınırı 14 yaş olan ülkeler

Avrupa ülkelerinden Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz ve son olarak Belçika'da da cinsel rüşt yaşı 14 olarak kabul ediliyor.

Cinsel rüşt sınırı 15 yaş olan ülkeler

Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İsveç‘te ise cinsel rüşt yaşı mevcut yasalara göre 15.

Cinsel rüşt sınırı 16 yaş olan ülkeler

Litvanya, Letonya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg 16 yaş kategorisinde olan ülkeler.

Cinsel rüşt sınırı 17 yaş olan ülkeler

Avrupa’da cinsel rüşt yaşının 17 olduğu ülke sayısı üç; Kıbrıs, İrlanda ve Malta.

7 Avrupa ülkesi rızasız ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor

Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre yalnızca 7 Batı Avrupa ülkesi rızasız cinsel ilişkiyi tecavüz olarak tanımlıyor. Bu ülkeler Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda, İskoçya, İngiltere ve Galler'deki mahkemeler), Belçika, Kıbrıs, Lüksemburg, İzlanda, İrlanda ve Almanya. İsveç de son yasa değişikliğiyle bu listeye dahil oldu..