Antalya'da arkadaşını dört yerinden bıçakladı

ANTALYA'da belirtilene göre kız arkadaş yüzünden çıkan kavgada D.B.Ç. (30) isimli şahıs, arkadaşı Orhan Ordu'yu (27) 4 yerinden bıçakla yaraladı. Olay sonrası D.B.Ç. ile kız arkadaşı, gözaltına alındı..

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Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'ndeki bir günübirlik otelde meydana geldi.

D.B.Ç., beraberinde kız arkadaşı M.N.P. ve Orhan Ordu ile otele geldi. Burada D.B.Ç. ile Orhan Ordu arasında M.N.P. yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 yerinden acımadan bıçakladı

Bıçağını çıkartan D.B.Ç., Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçakladı. Kan içinde kalan Orhan Ordu, çağrılan sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. D.B.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

D.B.Ç. ile kız arkadaşı, polis merkezine götürüldü.