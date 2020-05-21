HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Antalya'da arkadaşını dört yerinden bıçakladı

ANTALYA'da belirtilene göre kız arkadaş yüzünden çıkan kavgada D.B.Ç. (30) isimli şahıs, arkadaşı Orhan Ordu'yu (27) 4 yerinden bıçakla yaraladı. Olay sonrası D.B.Ç. ile kız arkadaşı, gözaltına alındı..

Abone ol

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'ndeki bir günübirlik otelde meydana geldi.

D.B.Ç., beraberinde kız arkadaşı M.N.P. ve Orhan Ordu ile otele geldi. Burada D.B.Ç. ile Orhan Ordu arasında M.N.P. yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 yerinden acımadan bıçakladı

Bıçağını çıkartan D.B.Ç., Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçakladı. Kan içinde kalan Orhan Ordu, çağrılan sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. D.B.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

D.B.Ç. ile kız arkadaşı, polis merkezine götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erbakan '15 yaşındaki kız cinsel olgunluğa erişmiştir' dedi kıyamet koptu! Avrupa'da yaş sınırı ne?
Alparslan Kuytul bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına sert çıktı: İslam'a ihanettir
Bakan Albayrak'tan koronavirüsün ekonomideki etkisine ilişkin açıklama
Belediye Başkanı alem yaparken basılınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Darbeci Hafter'in saldırı tehdidine Kalın'dan yanıt: En sert şekilde karşılık vereceğiz
Darbeci Hafter'e Türkiye'den sert yanıt: Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
YÖK Başkanı Yekta Saraç sinyali verdi! Yükseköğretimde yapısal değişiklik
Kayseri'de freni boşalan hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Antalya Serik'te pozitif vaka sayısı 8'e çıktı
Ramazan Bayramı hava durumu nasıl? Ankara - İzmir - İstanbul yağışlı
ABD'den Tayvan'a 'Çin'i kızdıracak' silah satışı
Kayseri Valiliği'nden pes dedirten soruşturma kararı
Yorumlar