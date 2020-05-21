HABER /  GÜNCEL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Ambulans kiralayıp tatile giden çifte para cezası

İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla tatile giden çifte para cezası kesildi.

Abone ol

İstanbul'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına gitti.

İZİN BELGELERİ YOK
Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA
Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cihat Yaycı'nın istifasının perde arkasında kimler var?
İzmir'de camilere çirkin saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı kaç kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 21 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı
Denizli'de ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler tepki topladı
ÖNCEKİ HABERLER
Libya ordusu 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı
Ticaret Bakanı Pekcan: Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalktı
Bursa Valiliğinden maske zorunluluğu açıklaması
Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı
Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı
12. sınıf öğrencilerinin başarı puan hesaplaması nasıl olacak? 
Yorumlar