Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Sosyal medyada, son 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, 510 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.Abone ol
İçişleri Bakanlığı; asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada; son 65 günde provokatif paylaşım yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.
Sosyal medyada son 65 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 21, 2020
1️⃣0️⃣.1️⃣1️⃣1️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
1️⃣.1️⃣0️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
5️⃣1️⃣0️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/lz2yi7dTYx