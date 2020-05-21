HABER /  YEREL
ADV Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

Bursa Valiliğinden maske zorunluluğu açıklaması

Demirören Haber Ajansı

BURSA Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı kararla; belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Abone ol

BURSA Valiliği tarafından yapılan duyuruda; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, iş yeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Valilik, tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı kaç kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 21 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı
Denizli'de ölü köpeklerin çöpe atıldığı görüntüler tepki topladı
Sağlık Bakanlığından sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık uyarısı
ABD basını yazdı! Trump anlaşmadan çekiliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 510 şüpheli yakalandı
Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi paylaşımı
Antartika'daki eriyen yüzey yosun örtüleriyle kaplanıyor
Üşüttüm diyene koronavirüs testi! Bilim Kurulu önerdi Sağlık Bakanlığı kabul etti
HES kodu nedir HES kodu nasıl alınır? 65 yaş üstü izin belgesi
Fitre ne zaman verilir Diyanet fitre parası kimlere verilmez?
Yorumlar