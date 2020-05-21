Bursa Valiliğinden maske zorunluluğu açıklaması

BURSA Valiliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı kararla; belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

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BURSA Valiliği tarafından yapılan duyuruda; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yoğunluğun çok olduğu cadde ve alanlarda vatandaşlara, iş yeri sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Valilik, tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabileceğini açıkladı.