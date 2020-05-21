Ali Atay'ın kopyası Hazal Kaya oğlu Fikret Ali ile fotoğrafını paylaştı
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile yeni fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Ali Atay'a benzerliğiyle olay olan Fikret Ali, herkesin beğenisini topladı.
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Hazal Kaya ve Ali Atay, oğulları Fikret Ali'nin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar. Kaya, paylaşır paylaşmaz yapılan yorumlarda söylenen söz hep aynı oldu.
Oğulları Fikret Ali'nin babası Ali Atay'a benzemesi herkesin ortak düşüncesi oldu. Hatta sosyal medya kullanıcıları, bu fotoğrafa Photoshop yaparak Ali Atay'ın fotoğrafını Fikret Ali ile değiştirdi. Herkes gülmekten kırıldı.
Hazal Kaya ise oğlu Fikret Ali ile yaptığı son paylaşımında oğlunun Ali Atay'a benzemesi konusuna son noktayı koydu.
Kaya, Fikret Ali ile paylaştığı bu fotoğrafına şu notu düştü:
''Selam, ben Ali... Fikret Ali... Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum.''