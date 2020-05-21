MFÖ Özkan Uğur'un son hali herkesi üzdü kanser olmuştu
Müzik grubu MFÖ'den Özkan Uğur, ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladığından ilk kez görüntülendi
Geçtiğimiz 23 Nisan'da sokakta konser veren MFÖ Grubu ilk kez bir kişi eksik olarak konser vermiş, Fuat Güner, kötü haberi duyurmak zorunda kalmıştı. Özkan Uğur'un yeniden kanser tedavisi görmesi nedeniyle konsere katılamadığını söylemişti.
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Fuat Güner'in üzücü haberi açıklamasından haftalar sonra ise Özkan Uğur, ilk kez kameralar karşısına geçti. Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve Fuat Güner, hep beraber "Maske tak" diyerek sevenlerine seslendi.
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Fuat Güner'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ikinci kez kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
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Zayıfladığı gözlerden kaçmayan Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
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