Ali Erbaş'tan camide korsan yayına sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez.'' dedi.

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İzmir’de camilerden korsan müzik yayınına tepkiler sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

''Çirkin saldırı asla kabul edilemez''

Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar arkasında olacağız.”

İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. pic.twitter.com/8G9zIaNXn7 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 21, 2020

İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladılar

Olay, dün ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir’deki birçok camiden İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladılar.

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı; ''En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Hedefleri halkımızın dirliği, birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camilerin bazılarının ses sistemine girerek bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri, emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkacağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz.''

Soruşturma başlatıldı

Cami hoparlörlerinden gelen müzikle şaşkına dönen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Müftülüğü, yayını yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.