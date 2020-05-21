Ali Erbaş'tan camide korsan yayına sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ''İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez.'' dedi.Abone ol
İzmir’de camilerden korsan müzik yayınına tepkiler sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
''Çirkin saldırı asla kabul edilemez''
Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provakatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar arkasında olacağız.”
İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. pic.twitter.com/8G9zIaNXn7— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 21, 2020
İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladılar
Olay, dün ikindi ezanı okunmasından kısa bir süre önce meydana geldi. İddiaya göre camilerin merkezi sisteminin frekansına korsan olarak giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir’deki birçok camiden İtalyanca ’Çav Bella’ şarkısını yayınladılar.
Soruşturma başlatıldı
Cami hoparlörlerinden gelen müzikle şaşkına dönen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameraları ile kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Müftülüğü, yayını yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.