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Çocuklar için tanınan sokağa çıkma iznini aşan babaya ters kelepçe girişimi gerginlik çıkardı

ORDU’da çocuklar için tanınan sokağa çıkma izninin saatini aştığı gerekçesiyle baba ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

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Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, 0-14 yaş çocuklara yönelik izinden faydalanan bir kişi çocuklarını gezmeye çıkardı. Eve dönüş sırasında şahıs ile izin saatini aştığı konusunda kendisini uyaran bekçi ve polisler arasında tartışma çıktı.

Ters kelepçe gerginliği

Tartışmanın büyümesi üzerine polis, şahsa ters kelepçe takmak istedi. Orada bulunan basın mensupları olay anını saniye saniye kaydetti. Bu sırada basın mensuplarının görüntü çekmesi polis tarafından engellenmeye çalışıldı.

"Çocukların ağlama ve çığlık sesleri hafızalarımızdan silinmeyecek"

Bu arada, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği, son dönemde bekçilerin vatandaşlara yönelik olumsuz tavırlarının arttığını belirterek açıklama yaptı. Açıklamada özetle şunlara yer verildi:

Altınordu’da yaşanan bir olay her şeyden önce vicdanlarımızda derin bir yara açmıştır. Bir babaya üç küçük çocuğunun yanında ve yüzlerce vatandaşın gözü önünde yapılan bu fiziki ve manevi şiddeti şiddetle kınıyoruz. İnanıyoruz ki babalarına yapılan uygulama karşısında o küçük çocukların ağlama ve çığlık sesleri uzun süre kulaklarımızdan ve hafızalarımızdan silinmeyecektir. O çocuklarda o travmanın da uzun süre devam edeceği kaygısı taşıyoruz.

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