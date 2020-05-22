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Suudi konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın oğulları katilleri affetti

İSTANBUL'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında şaibeli bir şekilde ortadan kaybolan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, 'katilleri affettiklerini' açıkladı.

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Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabından babasının ölümüne ilişkin paylaşımında "Şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları olarak, katilleri affettiğimizi ve bağışladığımızı duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cansız bedenine ulaşılamamıştı

Gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında öldürülmüş, cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Ankara, cinayetin Riyad'dan gönderilen 15 istihbaratçı tarafından işlendiğini öne sürmüş, Suudi kraliyet ailesi içinde de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani'nin de aralarında bulunduğu bir dizi yetkili görevden alınmıştı.

"Kraliyete muhalif isimler cinayeti suistimal etti" demişti

Daha önce de Suudi yargı sistemine 'güveninin tam olduğu' mesajını veren Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, kraliyete muhalif isimlerin cinayeti suistimal ettiklerini söylemişti.

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