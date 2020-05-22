İsrail'den Türkiye hamlesi! Harekete geçtiler

İsrail, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de hamleleri değiştirecek hamlelere imza atan Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek için harekete geçti.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da denge değiştiren hamleleri İsrail'i harekete geçirdi. Türkiye'ye yakınlığını artırmak üzere büyükelçilik düzeyinde girişimlere başlatan İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemini de kullanarak ilişkileri iyileştirmenin yollarını arıyor.

Sosyal medya üzerinden Türkiye'ye sevgi mesajları yollayan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Roey Gilad, bir haber sitesine "Türkiye ve İsrail'in İdlib ve Kovid-19 dahil ortak çıkarları" başlıklı bir yazı yazdı.

Yazısında İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklere dikkat çeken Gilad, "İdlib'deki savaş bazı önemli jeopolitik gerçekleri ortaya çıkardı. Bunlardan biri, İran'ın Suriye'deki mevcudiyetinin Türk çıkarlarına ters çalışıyor olmasıdır. İranlı milisler, başta Lübnan Hizbullah'ı olmak üzere, İdlib'de 50'den fazla Türk askerinin hayatını kaybettiği çatışmalarda baskın bir rol oynamıştı" dedi.

Bir dizi gelişmenin son halkası durumunda

Türkiye ve İsrail arasındaki mevcut ilişkilerin durumunu "siyasi diyalog eksikliği" ve "megafon diplomasisinin fazlalığına" bağlayan Gilad, ilişkiler normal düzeye gelirse bunun Suriye'de yansımaları olabileceği mesajı verdi. İsrailli maslahatgüzar Roey Gilad'ın yazısı bir dizi gelişmenin son halkası durumunda.

7 Mayıs'ta İsrail hükümeti resmi Twitter hesabından, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizle gurur duyuyoruz. Bağlarımızın gelecekte daha da güçlenmesini umuyoruz. Bütün Türk takipçilerimize sevgilerimizi gönderiyoruz" mesajı yayınlamıştı. 12 Mayıs'ta ise Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa ve BAE'nin imzaladığı Türkiye karşıtı bildiriyi İsrail imzalamamıştı. İki ülke arasındaki iyi niyet beyanlarının nereye evrileceği merak konusu.