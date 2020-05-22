AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı koronavirüse yakalandı

Hakkâri'nin Şemdinli Belediye Başkanı AK Partili Tahir Saklı, Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Hastanede tedavi altında olduğunu belirten Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok" dedi.

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Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yaptırdığı yeni tip koronavirüs testi sonucunu aldığını duyurdu. Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Saklı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hastalığa ilişkin herhangi bir semptom olmadığını kaydetti.

Hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Saklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Dostlarımızın dualarını bekliyorum” dedi.

Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum. pic.twitter.com/XCeVPbY6Lv — Tahir Sakli #EvdeKal 🟡🏠 (@TahirSakli) May 21, 2020

Şemdinli'de bazı yerler karantinaya alındı

​Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.