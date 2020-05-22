HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?
ADV Zekat ve Fitre verdiniz mi?

AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı koronavirüse yakalandı

ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Hakkâri'nin Şemdinli Belediye Başkanı AK Partili Tahir Saklı, Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Hastanede tedavi altında olduğunu belirten Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok" dedi.

Abone ol

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, yaptırdığı yeni tip koronavirüs testi sonucunu aldığını duyurdu. Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Saklı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hastalığa ilişkin herhangi bir semptom olmadığını kaydetti.

Hastanede tedavi altında olduğunu ifade eden Saklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Dostlarımızın dualarını bekliyorum” dedi.

Şemdinli'de bazı yerler karantinaya alındı

​Öte yandan, Şemdinli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/3, Beşevler Mahallesi 113. Sokak No: 24/4 ve Tütünlü köyü Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu'na çevre profesöründen ders gibi yanıt! Haliç'i kendi projesiymiş gibi lanse edince...
AKİT TV'de Davutoğlu'na saygısızlık! Davutoğlu'na sesini yükseltince gergin anlar yaşandı
Tüm dünya bunu konuşacak! 29 Mayıs için Ayasofya çağrısı
İzmir'de camilere çirkin saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 21 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı
İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
ÖNCEKİ HABERLER
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bilim Kurulu'ndan hayati bayram ikazları! Sakın bunları yapmayın
Çocuklar için tanınan sokağa çıkma iznini aşan babaya ters kelepçe girişimi gerginlik çıkardı
Suudi konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın oğulları katilleri affetti
IMF Başkanı Georgieva'dan bankalara çağrı: Durdurun
Habertürk canlı yayınında ikinci osuruk vakası
Yorumlar