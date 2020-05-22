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Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Iğdır'da da maske takma zorunluluğu getirildi. Kararla birlikte maskesiz sokağa çıkma yasağının olduğu il sayısı 33'e yükseldi.

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Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.

Maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunan iller

Koronavirüs salgını nedeniyle Mardin, Malatya, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Zonguldak, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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