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Furkan Vakfı üyeleri yasağa rağmen sokağa çıkıp protesto etti: 40 gözaltı

ADANA Merkez Camisi'nde koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde uygulanan yasağa rağmen teravih namazı kılmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine polis müdahale etti.

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Adana'da teravih namazı kılmak isteyip camiye giren Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 40 kişiye idari para cezası kesildi.

"Namaza engel olmazsınız" sloganları

Polisin gözaltına almasının ardından tekrar toplanan bir grup "Namaza engel olmazsınız", "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları atarak yarından itibaren bayramlaşmaya gideceklerini duyurdu. 

"Zerre kadar imanı olan bu zulme karşı gelir!”

"Namaza engel olmazsınız", "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları ile camiye girmek isteyerek teravih namazı kılmak isteyen grubun gözaltına alınmasına tepki gösteren Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, yaşananların ardından yaptığı paylaşımda, “Mesafeyi koruyarak açık alanda namaz kılmak isteyenlere müdahale etmeye ne hakkınız var! Zerre kadar imanı olan bu zulme karşı gelir!” ifadelerini kullandı.

'Bayramlaşacağım' inadı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 43 kişiyle beraber yargılanan Alparslan Kuytul hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' ve 'Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızı hakkında, Kuytul'un serbest bırakılması için yapılan yürüyüşe katıldıkları için dava açılmıştı. Kuytul hakkında 5 Aralık'ta Adana'da görülen 5. duruşmada tahliye kararı verildi.

 

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