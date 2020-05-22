İstanbul'un çıkışı kilit! 65 yaş üstü vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

19 bin 116 kişiye seyahat izni: Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 itibariyle seyahat izni verilen 65 yaş ve üstü kişi sayısının, 19 bin 116 olduğu bildirildi.