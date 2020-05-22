Alpaslan Kuytul kimdir aslen nereli? Alpaslan Kuytul ne dedi sözleri olay oldu

Furkan Vakfi kurucusu Alpaslan Kuytul twitter'da yazdıkları ile gündem oldu. 4 günlük sokağa çıkma yasağını eleştiren Alpaslan Kuytul bayramlaşacağım bu yapılan İslam'a ve müslümanlara ihanettir dedi. Peki Alpaslan Kuytul kimdir, aslen nereli, eşi Sema Kuytul ve çocukları kimdir?

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Furkan Vakfı kurucu olan Alpaslan Kuytul twitter'da yazdıkları ile bir anda gündem oldu, tepkileri üzerine çekti. Twitter'da bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağını eleştiren Alpaslan Kuytul, bu yapılanlar İslam'a ve müslümanlara ihanettir dedi şimşekleri üzerine çekti. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Alpaslan Kuytul kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi çocukları kimdir araştırması yapmaya başladı.

İşte Alpaslan aslen Adanalı ve 54 yaşında. Sema Kuytul ile evli olan Alpaslan Kuytul'un Rabia Kuytul adında bir kızı var.

Alparslan Kuytul, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

"İslam'a ve Müslümanlara ihanettir"

Alparslan Kuytul kimdir: Alparslan Kuytul (20 Ağustos 1965 Adana, Türkiye),Furkan Vakfı'nın Başkanı'dır. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Alpaslan Kuytul eşi Sema Kuytul

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu.

1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur. Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapıyordu.

ALPARSLAN KUYTUL NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatmıştı.