Sözcü yazarı Çölaşan duyurdu: Gazeteler anlaştı bayramda hiçbir gazete çıkmayacak

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bayramda bütün illerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla gazetelerin bir anlaşmaya vardığını ve gazetelerin basılmayacağını yazdı.

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Sözcü gazetesi yazarı Çölaşan, "Evet sevgili okurlarım, önümüzdeki bayram boyunca satış olanağı olmayacağı için, hiçbir gazete çıkmayacak." ifadelerini kullandı.

"Bizim basın piyasasına güvenmem"

"Ancak ben, bizim basın piyasasına güvenmem." diyen Çölaşan, "Hele yandaşlarda parasal çıkarlar hep ön plandadır. Yani şu iki gün içerisinde birisi ortaya çıkıp 'Kusura bakmayın beyler, ben bayramda da çıkacağım' derse pek şaşırmam!" düşüncesini dile getirdi.

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