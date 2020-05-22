Ersun Yanal: Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı

Teknik direktör Ersun Yanal, ''Fenerbahçe benim için, iyi bilindiği gibi çok özel bir camia. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı. Onların bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa, ben hep orada oldum. Bundan sonra da olacağım. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum.'' dedi.

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Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, FourFourTwo'ya konuştu. Deneyimli teknik adam liglerin geleceği ve sarı lacivertliler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yanal'ın açıklamaları: Bu sorunun yanıtlarını aslında diğer soruların içinde verdiğimi düşünüyorum. Endüstriyel futbola geçişimizde spora bakışımızdan tutun da, sonuç ve skor odaklı olmamıza kadar pek çok eksiğimiz mevcut. Kaldı ki, Avrupa'da bir teknik direktör olarak talep görmeyi beklemek, mevcut koşullarda fazla iyimserlik gibi geliyor bana, zira biz Batı kültürüne göre fazlasıyla Doğu vatandaşıyız.

İnanıyorum ve diliyorum ki; yabancı diliyle, teknik ve taktik bilgisiyle, futbol görüşüyle Avrupa'da takım çalıştıran antrenörlerimiz olacaktır. Ancak bunun için biraz daha zamanımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç antrenörlerin gelişimlerini sadece teknik, taktik ve fiziksel gelişimle sınırlandırmak yerine; vizyonlarını ve misyonlarını mesleklerinin başındayken belirlemelerini ve bu hedefleri doğrultusunda kendi kişisel gelişimlerine de odaklanmalarını öneririm.

Futbolun genel gelişimi içerisinde kulüplerimizin doğru konumlanmadığı; hatta sadece kulüplerimizin değil yöneticilerimizin ve sporcularımızın da doğru konumlanmadığı yolundaki düşüncelerimi yukarıda ayrıntısıyla belirtmeye çalıştım.



Bizler batıya giden tren içerisinde doğuya yürüyen insanlarız. Soyut transfer rakamlarıyla, abartılı ilgi oranlarıyla, sansasyonel parametrelerle Avrupa futbolu ile ortak paydada buluştuğumuzu sanıp, onlarla aynı düzlemde olduğumuzu düşünüyoruz.

Oysaki gerçek çok farklı. Sadece günü kurtarmaktan ibaret olan vizyonsuz tavrımız sayesinde futbolda sadece anı biriktirebiliyoruz. Biz endüstriyel futbolu stat yapmak ya da karlı havada maç oynatmak sandığımız sürece, son dönemlerde yaşanan birkaç güzel gelişmeye rağmen kendimizin yetiştiremediği gençlerden oluşan bir milli takımı seyretme mahcubiyetine, daha çok katlanacağız gibi görünüyor.

Ersun Yanal, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 12 Haziran tarihinde kulüplerle liglerin anlaşıldığı açıklaması ve genel olarak liglerin geleceği hakkında, "Her şeyin bilimle başlaması ve ilerlemesine inanan bir spor adamı olarak, bu konuda bilim insanlarının düşüncelerinin belirleyici olması gerektiğini düşünüyorum. 'Sorumluluk TFF'dedir.'' gibi bir bilim kurulu görüşünü bu kadar önemli bir konu için yeterli görmüyorum. Olayın bir diğer tarafı da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bakış açısıdır, ki o da ayrı bir tartışma konusudur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe benim için, iyi bilindiği gibi çok özel bir camia. Fenerbahçe taraftarının bendeki yeri apayrı. Onların bana ne zaman ve nerede ihtiyacı olursa, ben hep orada oldum. Bundan sonra da olacağım. Fenerbahçe'ye yürekten başarılar diliyorum.