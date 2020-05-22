Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 sezonu atışması

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunun şampiyonluğunun 9. yıldönümü nedeniyle resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Trabzonspor ise Fenerbahçe'ye anında cevap verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşen şampiyonluk yarışında, maratonu aynı puanda tamamlayan iki takım arasında sarı-lacivertliler averaj nedeniyle şampiyonluk kupasını müzesine götüren taraf olmuştu. Dün gece de iki kulüp, yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya üzerinden atıştı.

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunda elde edilen şampiyonluğun 9. yıldönümü nedeniyle resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin en anlamlı zaferlerinden biri olan 2010-11 sezonu şampiyonluğumuzun 9. yıl dönümü, gururla, mutlulukla bir kez daha tüm camiamıza armağan olsun!

Bu bir “Şampiyonluk”, bir “Kupa”, bir “Başarı” değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe’yi sonra Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk ZAFER ilk DİRENİŞ ilk UYANIŞ!

“2010-2011 Şampiyonu Fenerbahçe!” #KaranlıklarAydınlandıFenerinle pic.twitter.com/y7ThywnEx1 — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 21, 2020

''Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle''

Tarih, bir 'şampiyonluk', bir 'kupa', bir 'başarı' değil; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet, önce Fenerbahçe’yi, sonra Türkiye’yi hedef alanlara karşı ilk zafer, ilk direniş ve ilk uyanış olan 2010-11 şampiyonluğumuzu, altın harflerle yazacak! Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde!"

Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk Kupamız Sonsuza Kadar Evimizde!



🔗 https://t.co/8cN4jddN8Q pic.twitter.com/gfQCV1hUAp — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 21, 2020

Trabzonspor'dan Devler Ligi hatırlatması

Fenerbahçe'nin söz konusu paylaşımlarının ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Trabzonspor ise, "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne gider, tertemiz şampiyonluk ve sekizinci kuşatma" ifadelerine yer vererek sarı-lacivertlilere yanıt verdi.