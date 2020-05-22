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Havalimanlarına koronavirüs sertifikası geliyor! Ulaştırma Bakanı açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havalimanlarını Kovid-19’a karşı sertifikalandıracağız." açıklaması yaptı.

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Normalleşme adımları sürecinde yeniden başlayacak olan uçuşlara ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasıdan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Havalimanlarında sertifika dönemi"

- Havalimanlarını koronavirüs salgınına karşı sertifikalandıracağız. Havalimanlarında Kovid-19’a karşı tüm tedbirler alınacak. Salgına karşı bütüncül tedbirleri alan ilk ülke Türkiye olacak. Bayramdan sonra başlaması planlanan iç hat uçuşları güvenle yapılabilecek.

"Havalimanlarını pandemilere yönelik tekrar düzenliyoruz"

- Bakanlığımız uhdesinde olan havalimanlarını Covid-19 gibi pandemilere yönelik olarak tekrar düzenliyoruz. Normalleşme süreci kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda bir sertifikasyon programı hazırladık. Söz konusu sertifikasyon programına yönelik de genelge hazırlayarak havalimanlarına gönderdik. Yakın zamanda tüm havalimanları Covid-19'a karşı her türlü tedbiri almış olacak.

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