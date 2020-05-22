Comolli başkan oluyor! İşte yeni takımı

Bir dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü yapan Damien Comolli'nin, Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle liglerin tescil edilmesinin ardından 2. lige düşen Toulouse'a başkan olacağı iddia edildi.

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Fransa'da corona virüsü nedeniyle liglerin tescil edilmesinin ardından 2. lige düşen Toulouse Kulübü'nde köklü bir değişim yaşanacak. 2001'den bu yana kulübün başkanlığını üstlenen Oliver Sadran'ın, kulübün %85 hissesini ABD'li bir yatırım şirketine satacağı öğrenildi.

Amerikalı şirketin planı Comolli

Fransız kulübünün %85'ini satın alacak olan söz konusu şirketin ise başkanlık için Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi düşündüğü belirtildi. Fransız spor adamının deneyimlerinin başkanlık için yeterli olacağını düşünnen şirket, Comolli'ye uzun vadeli bir proje sunacak.

''Bu anlaşma için sabırsızlanıyoruz"

Bu arada şirketin ortaklarından Garry Cardinale, Toulouse'u satın almalarıyla ilgili olarak, "Spor alanında deneyimlere sahibiz. Bu anlaşma için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı